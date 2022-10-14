كوريا الجنوبية: قصف بيونج يانج المدفعي ينتهك اتفاقية خفض التوتر
بث يعرض نشرة إخبارية مصحوبة بملف لقطات لتجربة صاروخ كوري شمالي ، في محطة سكة حديد في سيول
14 أكتوبر 2022 11:24
قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الجمعة إن بيونج يانج انتهكت اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين بإطلاق نيران مدفعية على مناطق عازلة في وقت سابق من اليوم.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبي أنه في الليلة بين الخميس والجمعة، حلقت 10 طائرات عسكرية كورية شمالية بالقرب من الحدود مع الجنوب، وتم إطلاق قذائف مدفعية قبالة السواحل الشرقية والغربية كما أطلق صاروخ باليستي قصير المدى باتجاه البحر الشرقي.
وقال يون للصحفيين صباح اليوم "نعد تجهيزاتنا ضد استفزازات كوريا الشمالية دون ترك أي ثغرات، ببذل قصارى جهدنا"، مضيفا أن مثل هذه الاستفزازات العملية ستتبعها هجمات نفسية تهدف إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية بالقوة".
وتابع "من أجل أمننا، من المهم أكثر من أي شيء أن يكون لدينا وعي قوي بالعدو والتزام قوي بالدفاع عن الدستور من خلال دعم ديمقراطيتنا الليبرالية".
وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي إن القصف المدفعي لكوريا الشمالية يشكل انتهاكا للاتفاقية العسكرية الشاملة لعام 2018، التي تدعو إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية العدائية بين الكوريتين.
وقال "نحن نبحث في كل شيء واحدا تلو الآخر". لكن من الصحيح أن ذلك يعد انتهاكا لاتفاق 19 سبتمبر العسكري".