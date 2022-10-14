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خسائر مادية وبشرية وإجلاء الآلاف جراء العاصفة "كارل" في السلفادور

موضوعية
14 أكتوبر 2022 09:58

تسببت العاصفة الاستوائية "كارل" التي اجتاحت السلفادور في خسائر مادية وبشرية كبيرة ودفعت إلى إجلاء الآلاف من السكان وفق ما أعلنت خدمة الحماية المدنية في السلفادور أمس.

وذكرت أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة غمرت الحقول والطرق ، ودفعت إلى إجلاء أكثر من 2700 شخص من منازلهم.. مشيرة إلى أن مناطق “سيوداد دولوريس وبويرتو بارادا” غُمرت بالكامل بالمياه بعد مرور العاصفة الاستوائية، ما اضطر عناصر الإنقاذ إلى استخدام القوارب لإجلاء السكان.

وكانت السلطات السلفادورية قد أشارت إلى مصرع عشرة أشخاص بسبب العاصفة، من بينهم خمسة جنود، فيما تم تنفيذ 2410 عمليات إجلاء في العديد من مناطق البلاد.

وتسببت العاصفة في دول أخرى بأمريكا الوسطى في مقتل 25 شخصا على الأقل، معظمهم في السلفادور وغواتيمالا.

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