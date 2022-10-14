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مالي.. 11 قتيلاً وعشرات الجرحى بتفجير استهدف حافلة مدنية

دورية لبعثة الأمم المتحدة في مالي
14 أكتوبر 2022 09:18

قتل 11 شخصا ًعلى الأقل وأصيب 53 آخرون، في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلة ركاب مدنية وسط مالي، المنطقة التي كثيرا ما تشهد أعمال عنف من متشددين، حسبما أفادت مصادر طبية.

وانفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياغارا وغونداكا في منطقة موبتي عصر الخميس، وفقا لمصدر أمني. 

وقال موسى حسيني من جمعية باندياغارا المحلية للشباب: "نقلنا لتونا 9 جثث إلى المستشفى، ولم ينته الأمر بعد".

 لاحقا أعلن مصدر طبي أن 47 مصابا في الهجوم نقلوا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن التفجير أسفر عن 53 جريحاً.

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