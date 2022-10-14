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قتلى بينهم شرطي بإطلاق نار في نورث كارولاينا

أرشيفية
14 أكتوبر 2022 07:27

قال مسؤولون إن خمسة أشخاص، بينهم شرطي في غير وقت الخدمة، قُتلوا بالرصاص في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا الأميركية يوم الخميس، وإن الشرطة نفذت عملية مطاردة واسعة النطاق أغلقت خلالها جزءاً من المدينة وألقت القبض على مشتبه به.

وقالت رئيسة البلدية ماري آن بالدوين في مؤتمر صحفي إن شخصين آخرين على الأقل، بينهم ضابط شرطة آخر، أصيبا ونقلا إلى المستشفى.

وأضافت بالدوين "يجب أن نفعل المزيد. يجب أن نوقف هذا العنف الطائش في أميركا"، دون أن تقدم تفاصيل كثيرة عن حادث إطلاق النار.

وقالت شرطة رالي في وقت لاحق على تويتر "تم اعتقال المشتبه به".

وذكرت محطة (دبليو.تي.في.دي) التلفزيونية أن من المعتقد أن المشتبه به مراهق يحمل مسدسا كبيرا.
وقالت بالدوين إن العديد من وكالات إنفاذ القانون تشارك في التحقيق.

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المصدر: وكالات
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نورث كارولينا
الشرطة الأميركية
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