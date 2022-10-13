«النواب» يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياساته تجاه ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته تجاه ليبيا خاصة مشاريع الدعم، على أن تشمل الأقاليم التاريخية الثلاثة. وأشار العقوري، في لقاء مع وفد من القسم السياسي لبعثة الاتحاد الأوروبي، إلى أن عمل البعثة لدعم الحدود يتجه لمنطقة بعينها في ليبيا، ما يجعل تلك البرامج غير فعالة، مؤكداً ارتباط الأمن الليبي والأوروبي.

وقال، إن دعم المسار الديمقراطي وقرارات مجلس النواب الليبي، وتوحيد السلطة التنفيذية يجب أن تكون الأولوية، مطالباً بمزيد من الشفافية فيما يتعلق ببرامج الاتحاد الأوروبي والمنح التي يخصصها لوكالات الأمم المتحدة. وأكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي عزم المجلس الاستمرار في استكمال مسار المصالحة الوطنية، باعتباره طريق نجاح أي حل سياسي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، مشيداً بدور الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية والدول الصديقة لمساندتهم جهود المجلس الرئاسي في المجالات الفنية والاستشارية في مسار المصالحة الوطنية. وأشار «اللافي» في كلمته خلال المشاركة في الاجتماع الذي عقدته الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي المنبثقة عن عملية برلين، بحضور خبراء دوليين حول المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الخبرات الوطنية التي تقود المشروع الذي يهدف لتحقيق الاستقرار، حيث تركزت الإحاطة التي قدمها الخبراء الدوليون على العدالة الانتقالية، والتجارب الدولية الرائدة في بناء السلام والمصالحة الشاملة. واستعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس، مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي، الوضع الأمني والعسكري، والإجراءات المتخذة بشأن حادثة المهاجرين التي جرت في مدينة صبراتة. وخلال اللقاء، أكد وزير الداخلية الليبي القبض على اثنين من المتهمين بهذه الجريمة، واستمرار عملية التحقيق معهم وملاحقة بقية المجرمين، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

وتطرق الدبيبة خلال الاجتماع، إلى متابعة أعمال الغرفة الأمنية المشتركة وخططها في تحديد أماكن التهريب في جهة الساحل الغربي.

في تونس، شارك رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي للطيران والدفاع، وذلك بدعوة رئيس أركان جيش الطيران التونسي الفريق محمد الحجّام.

في سياق آخر، طالب ما يسمى بـ«حراك الاستحقاق الوطني» الليبيين إلى التظاهر، اليوم، في بنغازي بهدف الدعوة لإسقاط جميع الكيانات السياسية الحالية، داعياً الجيش الليبي إلى ضرورة حماية المتظاهرين واستلام زمام الأمور لحين الوصول إلى بر الأمان، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وأكد الحراك في بيان «لن نتوقف عن التظاهر كل جمعة، لحين تحقيق مطالبنا، أو الدخول في عصيان مدني لتحقيق أهدافنا». يذكر أن «حراك الاستحقاق الوطني الليبي» قد نظم تظاهرات خلال الفترة الماضية في عدد من المدن الليبية دعا فيها لضرورة إسقاط كل الكيانات السياسية الموجودة في البلاد، وتفويض الجيش الليبي لإدارة شؤون البلاد إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.