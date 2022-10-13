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«صندوق النقد» يطالب السياسيين اللبنانيين بخدمة الشعب

كريستالينا جورجييفا
14 أكتوبر 2022 01:58

واشنطن (أ ف ب) 

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حضّت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أمس، السياسيين اللبنانيين على «العمل لإرساء الاستقرار في البلاد»، و«وضع بلادهم وشعبهم في المقام الأول»، بغية الخروج من أزمة اقتصادية يرزح لبنان تحت وطأتها منذ عام 2019.
وقالت جورجييفا، في مؤتمر صحفي، عقدته في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي: «نحن بحاجة إلى التزام واضح على المستوى السياسي باستقرار لبنان.. ضعوا بلادكم وشعبها في المقام الأول».
وتابعت: «لا يسعنا أن نفعل شيئاً ما لم تجرَ الإصلاحات»، وأضافت: «لا يمكن إيجاد حل إلا إذا وضع اللاعبون السياسيون انقساماتهم جانباً، ووضعوا أنفسهم في خدمة الشعب اللبناني الذي لا يستحق أقل من ذلك».
وليست المرة الأولى التي يوجّه فيها صندوق النقد الدولي انتقادات للسلطات اللبنانية حول إجراء الإصلاحات اللازمة، لتحرير مساعدات دولية.

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