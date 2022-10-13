الإمارات ترحب بجهود السلام في كولومبيا

نيويورك (الاتحاد)

رحبت الإمارات، أمس، بمواصلة الجهود لتنفيذ اتفاق السلام النهائي في كولومبيا، وأعربت عن تقديرها للتطوير المستمر لخطط واستراتيجيات إعادة الإدماج، مسلطة الضوء على تفاني كولومبيا إزاء تحقيق المصالحة.

وقالت، في بيان أمام اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في كولومبيا: «في وقتٍ تزدادُ فيه حِدة التوترات والأزمات حول العالم، أصبحَ الحفاظ والبناء على إنجازات السلام التي حققتها العديد من الدول ضرورةً قصوى، مثل اتفاق السلام النهائي، الذي يمثل نموذجاً على أهمية الحوار».

وأضافت في البيان الذي أدلت به أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «نُرحب بالجهود المستمرة للرئيس غوستافو للتنفيذ الكامل والشامل لاتفاق السلام النهائي، باعتبارها جوهرية للبناء على الشوط الكبير الذي قطعته كولومبيا نحو إحلال السلام والاستقرار الدائمين، ويشمل ذلك التزام الحكومة الكولومبية بالآليات الأساسية، مثل اللجنة الوطنية المعنية بالضمانات الأمنية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النهائي وتعزيزه والتحقق منه، إلى جانب سعي الحكومة لضمان الشمولية وما تبذُله من مساعٍ في هذا الجانب، مثل إجراء إصلاحات في مجال التكافؤ بين الجنسين، وإنشاء وزارة جديدة معنية بالمساواة، ومجلساً وطنياً للشباب، ونتطلع إلى مواصلة الحكومة التزامها بهذه المسائل».

وتابعت الحفيتي: «إن مبادرات، كتلك التي تقودها المجتمعات الكولومبية لتعزيز التعايش السلمي وإعادة الإدماج، تُمثل أداة أساسية لحماية المكتسبات التي حقَقَها المقاتلين السابقين بصعوبة ولمعالجة الشواغل الأمنية المستمرة في كولومبيا، ويشمل ذلك العنف ضد قادة المجتمعات المحلية».

ولفتت إلى أن تطوير استراتيجيات محلية تَضُم المقاتلين السابقين والشباب، بالتزامن مع تنفيذ الضمانات الأمنية للاتفاق النهائي، سيُسهِم في ترسيخ السلام بين المجتمعات.

وذكرت أنه مِن المُشجع ما يظهره الشعب الكولومبي من تفانٍ مستمر إزاء تحقيق المصالحة وكذلك التزام الرئيس الكولومبي بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق

وأكدت الحفيتي التزام دولة الإمارات بدعم كولومبيا في مسيرتها نحو إحلال السلام والاستقرار الدائمين، وعلى دعمها الكامل لبعثة التحقق التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا ولجهودِها في هذا السياق.