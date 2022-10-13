استطلاعات ترجح فوز دا سيلفا برئاسة البرازيل

صورة مجمعة للرئيس الأسبق دا سيلفا (يمين) والحالي بولسونارو
14 أكتوبر 2022 00:58
أفاد استطلاع جديد للرأي، الخميس، بأن الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية. جاءت نتيحة استطلاع آراء الناخبين مستقرة تقريبا بالمقارنة مع الاستطلاع السابق، الذي حصل فيه الرئيس الأسبق على 48 % من تأييد الناخبين مقارنة بـ 41 % للرئيس الحالي جاير بولسونارو، وفقا لمؤسسة (كويست) بتكليف من شركة "جينيال" للعمولات. تغيرت الأصوات غير المحسومة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة من 7% في الاستطلاع السابق إلى 4 %، وتغيرت الأصوات الفارغة والملغاة من 4 % إلى 6 %، حسبما ذكرت وسائل إعلام الخميس. نظم هذا الاستطلاع بين 10 و12 أكتوبر الجاري وشمل آراء 2000 شخص. يبلغ هامش الخطأ بالسالب أو الموجب نقطتين مئويتين وبلغ مستوى الثقة 95 %.