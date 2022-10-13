دراسة مشجعة بشأن المناعة ضد كورونا في ألمانيا

أصبح الكثير من الناس في ألمانيا في الوقت الراهن محصنين بشكل جيد نسبيا من الإصابة بمسار خطير من فيروس كورونا المستجد، على الأقل فيما يتعلق بالسلالة الفرعية "بي ايه.5" المهيمنة. جاء ذلك في نتائج أولية لدراسة مناعية تمثيلية مولتها الحكومة الاتحادية، ونشرتها وزارة البحث العلمي الألمانية الخميس. أفادت نتائج الدراسة بأن 19 من كل 20 شخصا في ألمانيا لديهم مناعة أساسية ضد فيروس كورونا سواء عن طريق التطعيم أو عن طريق الإصابة بالعدوى. وجمعت الدراسة بيانات أعدتها مستشفيات جامعية ومراكز أبحاث لأكثر من 25000 شخص عن المناعة ومعدل التطعيم وحالات عدوى تمت الإصابة بها، وتتعلق هذه البيانات بالفترة بين يونيو وسبتمبر الماضيين. وقالت الدراسة إن البيانات أوضحت أن من المرجح أن غالبية الأشخاص، من أغلب الشرائح العمرية، يتمتعون بحماية تتراوح بين متوسطة إلى عالية من الإصابة بمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيورس كورونا بما في ذلك السلالة الفرعية "بي ايه.5" السائدة في ألمانيا من متحورة أوميكرون. من جانبها، قالت وزيرة البحث العلمي الألمانية بتينا شتارك-فاتسينجر "النبأ السار أن 95% من السكان لديهم بالفعل أجسام مضادة لفيروس كورونا". وأبدت الوزيرة شكوكها حيال احتمال عودة تشديد تدابير مكافحة كورونا، على غرار ما يجري نقاشه حالياً. وقالت الوزيرة إن حكومات الولايات الألمانية لن يتعين عليها اللجوء إلى تدابير إضافية إلا إذا سادت طفرة جديدة أكثر خطورة.