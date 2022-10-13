الجمعة 14 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين وأردوغان يناقشان إنشاء مركز للغاز في تركيا

بوتين يلتقي أردوغان على هامش قمة في كازاخستان
13 أكتوبر 2022 23:59

التقى الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في كازاخستان، حيث ناقشا إنشاءً محتملاً لمركز للغاز في تركيا والأزمة في أوكرانيا.
وقال بوتين إن بلاده ترد على "الهجمات الإرهابية" ضد أرض روسية.
بدوره، قال أردوغان، قبل الاجتماع، إن هدف تركيا هو المساعدة على وقف "سفك الدماء" وأن "يتسنى التوصل إلى سلام عادل عبر الدبلوماسية".
كان بوتين أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده تدرس إقامة مزيد من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي تحت البحر إلى تركيا تكون بديلة عن خط «نورد ستريم» المتجه إلى أوروبا.
وأعلن بوتين، في كلمة أمام منتدى أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة موسكو «يمكن أن ننقل، عبر البحر الأسود، الكميات المفقودة من نورد ستريم، والتي كانت تنقل عبر بحر البلطيق».
وأوضح الرئيس الروسي أن إقامة خطوط عبر البحر الأسود إلى تركيا يمكن أن تصبح طريق روسيا الرئيسي لتصدير الغاز إلى أوروبا.

أخبار ذات صلة
بوتين: العالم أصبح متعدد الأقطاب
بوتين يصل أستانا للمشاركة في 3 قمم
المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
الغاز الروسي
آخر الأخبار
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
الرياضي
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
اليوم 13:00
أرشيفية
عربي ودولي
أحدث مأساة في السواحل التونسية.. انتشال 15 جثة لمهاجرين
اليوم 12:57
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
الإمارات
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
اليوم 12:51
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
الرياضي
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
اليوم 12:30
سهيل المزروعي
الإمارات
الإمارات تشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بأستانا
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©