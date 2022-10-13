بوتين وأردوغان يناقشان إنشاء مركز للغاز في تركيا

التقى الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في كازاخستان، حيث ناقشا إنشاءً محتملاً لمركز للغاز في تركيا والأزمة في أوكرانيا. وقال بوتين إن بلاده ترد على "الهجمات الإرهابية" ضد أرض روسية. بدوره، قال أردوغان، قبل الاجتماع، إن هدف تركيا هو المساعدة على وقف "سفك الدماء" وأن "يتسنى التوصل إلى سلام عادل عبر الدبلوماسية". كان بوتين أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده تدرس إقامة مزيد من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي تحت البحر إلى تركيا تكون بديلة عن خط «نورد ستريم» المتجه إلى أوروبا. وأعلن بوتين، في كلمة أمام منتدى أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة موسكو «يمكن أن ننقل، عبر البحر الأسود، الكميات المفقودة من نورد ستريم، والتي كانت تنقل عبر بحر البلطيق». وأوضح الرئيس الروسي أن إقامة خطوط عبر البحر الأسود إلى تركيا يمكن أن تصبح طريق روسيا الرئيسي لتصدير الغاز إلى أوروبا.