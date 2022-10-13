تبادل جديد للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت أوكرانيا وروسيا إجراء تبادل جديد للأسرى يشمل 20 شخصاً من كل طرف، بعد يومين على عملية أخرى من هذا النوع بين البلدين. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "عشرين عسكرياً روسياً عادوا من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها كييف"، وفق ما نقلت وكالات روسية. وأفادت الوزارة بأن "كل العسكريين المحررين يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة". من جهته، قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على موقع تلغرام "عودة أبنائنا إلى الوطن. تبادل جديد للسجناء، ولحظات فرح جديدة"، مضيفاً "نجحنا بإطلاق 20 شخصاً". ومن بين هؤلاء المقاتلين العشرين "14 عسكرياً من القوات المسلحة الأوكرانية، و4 أعضاء من الدفاع الإقليمي، وعضو في الحرس الوطني وعضو في القوات البحرية الأوكرانية". وأوضح يرماك أن هؤلاء الجنود "يجرون فحوصاً طبية"، مرفِقاً منشوره بصورتين وبمقطع فيديو قصير يظهرهم جالسين في حافلة، بالزي العسكري.