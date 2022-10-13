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كوريا الشمالية تواصل إطلاق صواريخ باليستية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا
13 أكتوبر 2022 21:54

قال الجيش في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير معروف المدى والطراز صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الخميس.
وحلقت نحو 12 طائرة حربية كورية شمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم، ما دفع سول إلى إرسال مقاتلات، حسبما أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
جاء ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج. وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع.

  • كيم جونغ أون يشرف على اختبار صاروخ باليستي
    كيم جونغ أون يشرف على اختبار صاروخ باليستي

ونقلت وكالة "يونهاب" عن رئيس الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه تم رصد 10 مقاتلات أثناء تحليقها على مسافة 25 كلم شمال الحدود بين الكوريتين، متجاوزة الخط الذي يفعل بشكل تلقائي ردا من الجنوب.
وأرسلت سول طائرات عسكرية من بينها "إف-35 إيه" المقاتلة، حسبما نقلت "يونهاب" عن رئاسة الأركان المشتركة.
يأتي ذلك بعد وقت قصير على إجراء بيونج يانج تجارب على صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى الأربعاء، وفق وسائل إعلام رسمية، أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون.
ووصفت بيونج يانج اختباراتها الصاروخية الأخيرة بأنها تمارين نووية تكتيكية تحاكي السيطرة على مطارات ومنشآت عسكرية في كوريا الجنوبية.

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المصدر: وكالات
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