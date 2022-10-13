لبنان يعلن قبول اتفاق ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل
الرئيس اللبناني ميشال عون
13 أكتوبر 2022 21:17
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وتوصل البلدان إلى اتفاق، وصف بـ"التاريخي"، بعد مفاوضات مكثفة قادتها الولايات المتحدة. وقال عون، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين "بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" مع إسرائيل. وأضاف الرئيس اللبناني أن الاتفاق "إنجاز تاريخي" استعاد من خلاله لبنان 860 كيلومترا مربعا من المنطقة المتنازع عليها. وأعلن الرئيس عون "إطلاق دورة التراخيص الأولى للتنقيب" عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية.