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زيلينسكي يوجه طلباً إلى أوروبا بشأن الدفاعات الجوية

اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو
13 أكتوبر 2022 21:03

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، الشركاء الغربيين من جديد للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده.
وقال زيلينسكي، في تصريحات ألقاها أثناء اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن بلاده ليس لديها إلا نحو عشرة بالمئة مما تحتاجه من الدفاعات الجوية.
وزودت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في حلف  شمال الأطلسي أوكرانيا بالفعل بالأسلحة، لكن كييف دأبت على قول إنها بحاجة إلى المزيد.
واستبعد زيلينسكي مرة أخرى إجراء محادثات مع روسيا.
كانت دول غربية أعلنت، أمس الأربعاء، أن أوكرانيا تسلمت أنظمة دفاع جوي جديدة، مؤكدة التزامها بالاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية لكييف.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره 50 بلدا في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتنو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.
يأتي الاجتماع بعد أن أعلن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعجل إرسال أنظمة صواريخ (ناسامز) المتطورة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، في مكالمة الاثنين، بدعم دفاعات بلاده الجوية.
ووافقت الولايات المتحدة على إرسال ثمانية أنظمة صواريخ (ناسامز) إجمالاً إلى أوكرانيا حتى الآن، ويُتوقع تسليم اثنين منها قريبا وستة خلال إطار زمني أطول.

 

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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