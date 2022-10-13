وضع ولية عهد هولندا تحت حراسة أمنية مشددة

أفادت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي)، اليوم الخميس، نقلا عن ملك وملكة هولندا بأن ولية العهد الأميرة كاتارينا أماليا تخضع لإجراءات أمنية مشددة بسبب مخاوف من احتمال استهدافها من قبل مجرمين. يوجد الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما في زيارة للسويد حالياً. وبدأت أماليا، البالغة من العمر 18 عاما، الدراسة في جامعة أمستردام هذا العام. ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الملكة ماكسيما قولها، في إفادة صحفية، إن مخاوف على سلامة الأميرة منعتها من العيش في أمستردام مثلما خططت في الأصل. كما نقلت الوكالة عن الملكة قولها "العواقب وخيمة عليها. لا تعيش حياة طلابية مثل بقية الطلاب".