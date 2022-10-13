روسيا تقدم مطالب جديدة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

تفتيش سفينة محملة بالحبوب قادمة من أوكرانيا (أرشيفية)
13 أكتوبر 2022 20:37
قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، إن موسكو ذكرت في رسالة للأمم المتحدة مآخذها على اتفاق بشأن تصدير الحبوب من البحر الأسود وإنها مستعدة لرفض تجديده الشهر المقبل ما لم تُلب مطالبها. وسمح الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، لأوكرانيا باستئناف تصدير الحبوب من موانئها. وحصلت موسكو على ضمانات لتصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة. وساعد الاتفاق على تجنب أزمة غذاء عالمية إذ إن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وروسيا هي المُصدر الأول للأسمدة. لكن موسكو اعترضت مرارا على طريقة تنفيذ الاتفاق، قائلة إنها لا تزال تواجه صعوبة في بيع الأسمدة والمواد الغذائية. وفي مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، قال جينادي جاتيلوف، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن موسكو سلمت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الأربعاء تتضمن قائمة بالشكاوى. ومن المقرر أن يصل مسؤولون من الأمم المتحدة إلى موسكو يوم الأحد لمناقشة تجديد الاتفاق. وقال السفير "إذا لم نر شيئا يحدث لصالح الجانب الروسي في الاتفاق، فيما يتعلق بتصدير الحبوب والأسمدة الروسية، فعندئذ، معذرة، سنُضطر إلى النظر للأمر بطريقة مختلفة". وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا قد تمتنع عن دعم تجديد اتفاق تصدير الحبوب بسبب المخاوف، قال السفير "هناك احتمال... لسنا ضد توصيل شحنات الحبوب، لكن يجب أن يحقق هذا الاتفاق المساواة ويكون عادلا وتنفذه كل الأطراف بإنصاف". وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "نظل على تواصل مستمر مع المسؤولين الروس، إضافة إلى تواصلنا مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة من أجل إزالة العقبات المتبقية أمام تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية". وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ملتزم بتلك الجهود وبوجود مبادرة موسعة وممتدة لتصدير الحبوب من البحر الأسود.