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روسيا تدلي بتصريحات بشأن أهدافها في أوكرانيا

قافلة عسكرية من الجيش الروسي في أوكرانيا
13 أكتوبر 2022 19:49

نقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله، اليوم الخميس، إن أهداف موسكو في أوكرانيا لم تتغير، لكنها قد تتحقق من خلال المفاوضات.
كانت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحيفة «إزفستيا» الروسية هي الأحدث في سلسلة تصريحات هذا الأسبوع، وشددت على أن موسكو منفتحة على إجراء محادثات.
ونُقل عن بيسكوف قوله: «الاتجاه لم يتغير، فالعملية العسكرية الخاصة مستمرة حتى نحقق أهدافنا».
وأضاف «لكننا كررنا مراراً أننا منفتحون على فكرة المفاوضات لتحقيق أهدافنا».
وسبق أن أكدت روسيا أنها مستعدة للتفاوض.
فقد قال وزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الثلاثاء: إن موسكو منفتحة على فكرة المحادثات مع الغرب.
وعاد لافروف إلى التطرق للفكرة، أمس الخميس، قائلاً لصحيفة «إزفستيا»: «لن نلاحق أحداً. إذا كانت هناك مقترحات جادة محددة، فنحن مستعدون للنظر فيها».
وأضاف «عندما نحصل على إشارة ما، سنكون مستعدين للنظر فيها».

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المصدر: رويترز
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