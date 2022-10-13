الجمعة 14 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

التشيك أنفقت أكثر من 680 مليون يورو على اللاجئين الأوكرانيين

التشيك أنفقت أكثر من 680 مليون يورو على اللاجئين الأوكرانيين
13 أكتوبر 2022 16:44

قالت وزارة المالية التشيكية اليوم الخميس، إن السلطات الاتحادية والمحلية في البلاد أنفقت 680 مليون يورو على الأقل (662 مليون دولار) على الإسكان والمؤن للاجئين الأوكرانيين.
وأنفقت جمهورية التشيك ما يقدر بـ285 مليون يورو على الإعانات الاجتماعية و143 مليون يورو على الرعاية الصحية ومئة مليون يورو على الإسكان.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير، تلقى 445 ألفا و870 أوكرانيا حماية مؤقتة في جمهورية التشيك، بحسب تقرير أصدرته وزارة الداخلية مؤخرا. وحصل أكثر من 120 ألف لاجئ على وظائف وبالتالي يدفعون ضرائب.
 ودعت وزيرة العمل التشيكية ماريان يوريكا إلى حزمة مساعدات خاصة جديدة من المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء التي استقبلت عددا مرتفعا كبيرا من اللاجئين الأوكرانيين مقارنة بحجمها. وهذا من شأنه أن يطبق على وسط أوروبا ودول البلطيق.

أخبار ذات صلة
تبادل جديد للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
روسيا تقدم مطالب جديدة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب
المصدر: د ب أ
التشيك
أوكرانيا
آخر الأخبار
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
الرياضي
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
اليوم 13:00
أرشيفية
عربي ودولي
أحدث مأساة في السواحل التونسية.. انتشال 15 جثة لمهاجرين
اليوم 12:57
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
الإمارات
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
اليوم 12:51
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
الرياضي
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
اليوم 12:30
سهيل المزروعي
الإمارات
الإمارات تشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بأستانا
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©