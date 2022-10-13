التشيك أنفقت أكثر من 680 مليون يورو على اللاجئين الأوكرانيين

قالت وزارة المالية التشيكية اليوم الخميس، إن السلطات الاتحادية والمحلية في البلاد أنفقت 680 مليون يورو على الأقل (662 مليون دولار) على الإسكان والمؤن للاجئين الأوكرانيين.

وأنفقت جمهورية التشيك ما يقدر بـ285 مليون يورو على الإعانات الاجتماعية و143 مليون يورو على الرعاية الصحية ومئة مليون يورو على الإسكان.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير، تلقى 445 ألفا و870 أوكرانيا حماية مؤقتة في جمهورية التشيك، بحسب تقرير أصدرته وزارة الداخلية مؤخرا. وحصل أكثر من 120 ألف لاجئ على وظائف وبالتالي يدفعون ضرائب.

ودعت وزيرة العمل التشيكية ماريان يوريكا إلى حزمة مساعدات خاصة جديدة من المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء التي استقبلت عددا مرتفعا كبيرا من اللاجئين الأوكرانيين مقارنة بحجمها. وهذا من شأنه أن يطبق على وسط أوروبا ودول البلطيق.