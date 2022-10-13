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عون يبحث مع الحكومة اللبنانية الصيغة النهائية لملف ترسيم الحدود البحرية

عون يبحث مع الحكومة اللبنانية الصيغة النهائية لملف ترسيم الحدود البحرية
13 أكتوبر 2022 16:05

بحث الرئيس  اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الخميس ،  ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الدفاع الوطني موريس سليم.
وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أجرى " اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحث معهما في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين قبل أيام".
واستقبل عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم، "وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد كذلك"، حسب البيان .
وتناول عون مع الوزير سليم" الموقف اللبناني من مسألة ترسيم  الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأميركي والخطوات التي ستلي لإنجاز عملية الترسيم والانطلاق في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وتطرق البحث " إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها وموضوع التعيينات في المجلس العسكري لملء الشواغر المتوقعة كي يبقى المجلس فاعلًا".
وكان عون وميقاتي وبري تسلموا أول أمس الثلاثاء المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وسيدرس الجانب اللبناني الصيغة النهائية للاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.

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