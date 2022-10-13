كييف تحصل على قرض بـ 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

ذكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عبر تطبيق تليجرام اليوم الخميس، أن بلاده تلقت قرضا طارئا آخر من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأضاف أن كييف سوف تستخدم الأموال لتعزيز الجيش ودفع المعاشات ودعم البرامج الاجتماعية و تكاليف التدابير الاقتصادية.

كما أشار إلى أن الاستعدادات لحزمة إنقاذ أخرى العام المقبل جارية، بعدما تحدثت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مؤخرا عن مزيد من المساعدات. وقالت أمس الأربعاء "نفكر حاليا في أن متطلبات التمويل سوف تكون حوالي بين 3 إلى 4 مليارات دولار في الشهر في 2023"، بحسب منشور لصندوق النقد الدولي.