الجمعة 14 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البرلمان الإيطالي الجديد يعقد أولى جلساته

البرلمان الإيطالي الجديد يعقد أولى جلساته
13 أكتوبر 2022 14:46

افتتحت الدورة التاسعة عشرة للبرلمان الإيطالي رسميا، اليوم الخميس، بالجلسة الأولى لكل من مجلسي الشيوخ والنواب بعد الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي وفاز بها الائتلاف اليميني.
 وتتمثل المهمة الأولى اليوم في انتخاب الرئيسين الجديدين للمجلسين .
 وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أنه من المرجح أن يكون وزير الدفاع السابق إجناسيو لا روسا المرشح المفضل لمنصب رئيس مجلس الشيوخ.
ولا روسا هو العضو المؤسس لحزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء المحتملة جيورجيا ميلوني.
ومن المتوقع أن يكون رئيس مجلس النواب عضوا بارزا في حزب "الرابطة" الذي يتزعمه ماتيو سالفيني.
ويتمتع الائتلاف اليميني بقيادة حزب "إخوة إيطاليا" بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.  بالإضافة إلى حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف الذي تتزعمه ميلوني، يضم التحالف أيضا حزب "الرابطة" الشعبوي اليميني المتطرف وحزب "فورتسا إيطاليا" المحافظ.
وداخل معسكر اليمين، يملك "إخوة إيطاليا" عددا أكبر من المقاعد يفوق ما يملكه حزبا "الرابطة" و"فورتسا إيطاليا" معا.
ويمكن أن تستمر إجراءات انتخاب رئيسي غرفتي البرلمان إلى ما بعد اليوم الخميس. بعد ذلك، سيتم الإعلان عن قادة المجموعات البرلمانية، لكن ربما ليس قبل عطلة نهاية الأسبوع.
وسيعود الأمر بعد ذلك إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي يمكنه تعيين شخص ما رسميا لتشكيل حكومة من ذلك الحين فصاعدا. ومن المرجح أن يختار ميلوني، لأنها تترأس أكبر حزب برلماني.
وتضغط ميلوني من أجل تسريع وتيرة تشكيل الحكومة الجارية. وقالت في روما أمس الأربعاء: "لا أعتقد أننا يمكن أن نضيع الوقت، وضع إيطاليا ليس سهلا".

أخبار ذات صلة
مجلس النواب الإيطالي يخفق في اختيار رئيس له
«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير إيطاليا
المصدر: د ب أ
إيطاليا
البرلمان الإيطالي
آخر الأخبار
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
الرياضي
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
اليوم 13:00
أرشيفية
عربي ودولي
أحدث مأساة في السواحل التونسية.. انتشال 15 جثة لمهاجرين
اليوم 12:57
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
الإمارات
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
اليوم 12:51
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
الرياضي
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
اليوم 12:30
سهيل المزروعي
الإمارات
الإمارات تشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بأستانا
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©