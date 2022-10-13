البرلمان العراقي يبدأ جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

عراقيون يسيرون في أحد الشوارع بعد أن أغلقت قوات الأمن طريقًا مؤديًا إلى المنطقة الخضراء في بغداد
13 أكتوبر 2022 14:51
عقد البرلمان العراقي اليوم الخميس جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بحضور 258 نائبا في ظل إجراءات أمنية مشددة وقصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد .
وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان أن 40 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية بينهم خمس نساء. وذكرت مصادر عراقية أن الجلسة لهذا اليوم مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وسيبدأ المرشحون بتعريف أنفسهم لنواب البرلمان ومن ثم تتم عملية الاقتراع السري المباشر بنصاب ثلثي عدد نواب البرلمان من أصل 329 نائبا.
وأشارت المصادر إلى صعوبة حسم عملية التصويت خلال الجولة الأولى للتصويت لكنها يمكن أن تتحقق في جولة ثانية عندما يتقلص عدد المرشحين.
وتنحصر المنافسة على المنصب بين عبد اللطيف جمال رشيد 78/ عاما/عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح62/ عاما/ عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وتعرضت المنطقة الخضراء الحكومية ومحيطها ، قبيل انعقاد جلسة البرلمان ، لقصف بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في ساحة الاحتفالات الكبرى ومنطقة الجندي المجهول ومحيط الأمانة العامة لمجلس الوزراء كما استهدفت بيتاً في منطقة علاوي الحله خارج المنطقة الخضراء ما أوقع إصابات بين القوات الأمنية ومواطنين.