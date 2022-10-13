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جرحى في قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

جرحى في قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد
13 أكتوبر 2022 14:30

تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد الخميس لقصف صاروخي أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح وفق مصدر أمني، وذلك قبيل جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء، تأتي بعد عام من شلل سياسي تخلله عنف وتوتر.
واستهدفت تسعة صواريخ من نوع كاتيوشا المنطقة الخضراء حيث مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، كما أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية، فيما أصيب على الأقل 10 أشخاص داخل المنطقة الخضراء وفي حي سكني مجاور، وفق المصدر الأمني، مشيراً إلى أن صاروخاً سقط قرب البرلمان. وأفاد مراسل فرانس برس في البرلمان عن سماع دوي ثلاثة انفجارات.

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