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الصين تحث الحكومات المحلية على تجنب الإغلاق الجماعي في احتواء كورونا

عمال يرتدون بدلات واقية بأخذ عينات من الحمض النووي من الباب إلى الباب للقرويين وسط اختبار جماعي لمرض فيروس كورونا في الصين
13 أكتوبر 2022 14:27

دعت الصين الحكومات المحلية إلى تجنب عمليات الإغلاق الواسعة من أجل السيطرة على فيروس كوفيد19- إن 
أمكن، أو إنهاء عمليات الإغلاق في أقرب وقت ممكن إذا كان يبنغي عليهم القيام بذلك، حسبما قال المسؤول في هيئة الصحة الوطنية لي تشنجلونج خلال إيجاز صحفي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن بكين طلبت من السلطات المحلية أيضا التدقيق في تحديد المناطق الخاضعة للقيود من أجل السيطرة على كوفيد19-، والتأكد من وصول السكان المعنيين إلى المستلزمات 
الضرورية.

ويضيف ليانج أن سياسة صفر إصابات الفعالة تتمحور حول وقف نقل العدوى، بدلا من الوصول إلى صفر حالات.

وقال كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وو زونيو إن سياسة صفر إصابات أثبتت أنها علمية وفعالة، ويجب على الصين الالتزام بها. 

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المصدر: وكالات
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