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إسبانيا تخصص حزمة مساعدات لمستهلكي الطاقة بـ 3 مليارات يورو

إسبانيا تخصص حزمة مساعدات لمستهلكي الطاقة بـ 3 مليارات يورو
13 أكتوبر 2022 13:53

 تعتزم إسبانيا تخصيص حزمة مساعدات جديدة لمستهلكي الطاقة بقيمة حوالي 3 مليارات يورو (2.9 مليار دولار).
ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء قوله في بيان له اليوم الخميس، إن الحزمة الجديدة "ستحمي نحو 40% من الأسر".
وسوف تعمل حزمة المساعدات الجديدة، التي من المقرر أن يصدق عليها مجلس الوزراء في 18 من أكتوبر، على توسيع الفوائد والمزايا للأسر الفقيرة وذوي الدخل المنخفض، ووضع تعريفات جديدة للمباني ذات التدفئة المركزية.
وتضيف الإجراءات الجديدة إلى مجموعة من الخصومات والإعانات والسياسات الأخرى التي وضعتها الحكومة هذا العام للتخفيف من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشمل الاجراءات الحالية وضع حد على مدى زيادة أسعار الإيجارات ودعم شركات النقل والوقود.

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