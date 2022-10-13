الجمعة 14 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

المجر تتوصل لاتفاق نهائي مع "جازبروم" الروسية لتأجيل دفع ثمن الغاز

المجر تتوصل لاتفاق نهائي مع "جازبروم" الروسية لتأجيل دفع ثمن الغاز
13 أكتوبر 2022 12:46

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن بودابست توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن تأجيل سداد مدفوعات الغاز الروسي، بعد محادثات أجراها مع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" أليكسي ميلر في موسكو.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن سيارتو قال في مقطع مصور على صفحته بموقع فيسبوك، أمس الأربعاء: "من أجل تحسين الأوضاع المالية، سيوقع المدير العام لشركة جازبروم إكسبورت اتفاقا غدا لتأجيل الدفع (مقابل الغاز الروسي) حتى تصبح شروط الدفع الخاصة بنا أكثر ملائمة".
وأشار سيارتو أيضا إلى أنه سيتم إعادة توجيه إمدادات الغاز الروسي إلى المجر من الطريق الغربي إلى الطريق الجنوبي عبر خط أنابيب الغاز "تورك ستريم".
ولفت الوزير المجري إلى أن بودابست لن تسمح بفرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي. وقال: "لن تكون هناك قيود من المجر على استخدم الغاز الطبيعي".

أخبار ذات صلة
تبادل جديد للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
روسيا تقدم مطالب جديدة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب
المصدر: د ب أ
روسيا
المجر
آخر الأخبار
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
الرياضي
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
اليوم 13:00
أرشيفية
عربي ودولي
أحدث مأساة في السواحل التونسية.. انتشال 15 جثة لمهاجرين
اليوم 12:57
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
الإمارات
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
اليوم 12:51
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
الرياضي
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
اليوم 12:30
سهيل المزروعي
الإمارات
الإمارات تشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بأستانا
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©