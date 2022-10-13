المجر تتوصل لاتفاق نهائي مع "جازبروم" الروسية لتأجيل دفع ثمن الغاز

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن بودابست توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن تأجيل سداد مدفوعات الغاز الروسي، بعد محادثات أجراها مع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" أليكسي ميلر في موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن سيارتو قال في مقطع مصور على صفحته بموقع فيسبوك، أمس الأربعاء: "من أجل تحسين الأوضاع المالية، سيوقع المدير العام لشركة جازبروم إكسبورت اتفاقا غدا لتأجيل الدفع (مقابل الغاز الروسي) حتى تصبح شروط الدفع الخاصة بنا أكثر ملائمة".

وأشار سيارتو أيضا إلى أنه سيتم إعادة توجيه إمدادات الغاز الروسي إلى المجر من الطريق الغربي إلى الطريق الجنوبي عبر خط أنابيب الغاز "تورك ستريم".

ولفت الوزير المجري إلى أن بودابست لن تسمح بفرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي. وقال: "لن تكون هناك قيود من المجر على استخدم الغاز الطبيعي".