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رئيس البرلمان اللبناني يؤجل جلسة انتخاب رئيس جديد

النواب يجتمعون في البرلمان في بيروت ، لبنان
13 أكتوبر 2022 13:35

أعلن رئيس مجلس النواب  اللبناني نبيه بري اليوم الخميس تأجيل الجلسة النيابية الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية إلى يوم 20 أكتوبر الجاري لعدم اكتمال النصاب.

وحضر الجلسة 71 نائباً، حسب ما أفاد بري، ويتطلب النصاب لانعقاد الجلسة حضور 86 نائباً.

وكانت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية قد انعقدت في 29 سبتمبر الماضي، وأسفرت الدورة الأولى لتلك الجلسة عن تصويت 63 نائباً بورقة بيضاء، و 36 نائباً صوتوا للنائب ميشال معوض، ولم تعقد دورة ثانية بسبب عدم اكتمال النصاب 65.

وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين / 86 / من أصوات مجلس النواب في الدورة الأولى ، وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات تلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي 
المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات.

 

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