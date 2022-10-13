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بوتين يصل أستانا للمشاركة في 3 قمم

فلاديمير بوتين يظهر على شاشة خلال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في أستانا، كازاخستان
13 أكتوبر 2022 11:39

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الكازاخية أستانا للمشاركة في 3 أحداث دولية هي القمة 6 لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، واجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة، وقمة روسيا وآسيا الوسطى.

وستعقد في أستانا، يومي 13 و14 أكتوبر، قمة رابطة الدول المستقلة، و«مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا»، بحسب قناة «آر تي» الروسية.

وهذا المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يجري الرئيس الروسي سلسلة من المحادثات الثنائية والثلاثية، ومنها لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث قد يتطرق الرئيس التركي إلى موضوع وساطة أنقرة في حل الصراع في أوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
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