البرلمان العراقي يعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد
البرلمان العراقي يحدّد موعد انتخاب رئيس الجمهورية
13 أكتوبر 2022 09:38
يعقد البرلمان العراقي اليوم الخميس جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة.
وتنحصر المنافسة على المنصب بين المرشحين عبد اللطيف جمال رشيد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
وشهدت بغداد منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة تمثلت في إغلاق الجسور الرئيسية بين جانبي بغداد وتقييد حركة المركبات في عدد من الشوارع وخاصة المؤدية إلى مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية في ظل انتشار كبير للقوات في الشوارع واستخدام ملفت للكتل الإسمنتية والأسلاك الشائكة في إغلاق الشوارع والساحات.
ومن المنتظر أن تعقد جلسة البرلمان عند الساعة 1100 بالتوقيت المحلي في مقر البرلمان بالمنطقة الخضراء.