الجمعة 14 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البرلمان العراقي يعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد

البرلمان العراقي يحدّد موعد انتخاب رئيس الجمهورية
13 أكتوبر 2022 09:38

يعقد البرلمان العراقي اليوم الخميس جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة.

وتنحصر المنافسة على المنصب بين المرشحين عبد اللطيف جمال رشيد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

وشهدت بغداد منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة تمثلت في إغلاق الجسور الرئيسية بين جانبي بغداد وتقييد حركة المركبات في عدد من الشوارع وخاصة المؤدية إلى مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية في ظل انتشار كبير للقوات في الشوارع واستخدام ملفت للكتل الإسمنتية والأسلاك الشائكة في إغلاق الشوارع والساحات.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة البرلمان عند الساعة 1100 بالتوقيت المحلي في مقر البرلمان بالمنطقة الخضراء.

 

أخبار ذات صلة
السوداني يتعهد بتشكيل حكومة عراقية قوية
أميركا ترحب بانتخاب رئيس جديد للعراق
المصدر: وكالات
العراق
البرلمان العراقي
بغداد
آخر الأخبار
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
الرياضي
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
اليوم 13:00
أرشيفية
عربي ودولي
أحدث مأساة في السواحل التونسية.. انتشال 15 جثة لمهاجرين
اليوم 12:57
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
الإمارات
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
اليوم 12:51
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
الرياضي
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
اليوم 12:30
سهيل المزروعي
الإمارات
الإمارات تشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بأستانا
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©