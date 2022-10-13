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كوريا الجنوبية تفقد مسار صاروخ أطلق رداً على جارتها الشمالية

بث إخباري مع لقطات ملف لتجربة صاروخ كوري شمالي، في محطة سكة حديد في سيول
13 أكتوبر 2022 09:02

فقدت كوريا الجنوبية مسار صاروخ أطلق رداً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين فوق البحر الأصفر الأربعاء، 
وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وسبق أن أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخي كروز "استراتيجيين" بعيدي المدى فوق البحر الأصفر، في إطار اختبار يهدف إلى "تعزيز القدرات النووية".

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيونج يانج أن الصاروخين أصابا الهدف بوضوح على بعد ألفي كيلومتر. 

وأجريت عمليات الإطلاق لزيادة تعزيز "الكفاءة القتالية والقدرة للصواريخ المنتشرة في وحدات الجيش الشعبي الكوري لتشغيل الأسلحة النووية التكتيكية وإعادة تأكيد موثوقية نظام التطبيق التشغيلي الشامل"، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن ارتياحه لـ"قدرات رد الفعل العالية لقواتنا المقاتلة النووية التي أثبتت مرة أخرى استعدادها الكامل لحرب فعلية لوضع الأعداء تحت سيطرتها". وشدد على أن هذه التجربة هي "تحذير واضح آخر للأعداء". 

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المصدر: وكالات
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