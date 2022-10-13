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دوي انفجارات في كييف

دوي انفجارات في كييف
13 أكتوبر 2022 08:26

سُمع دوي انفجارات في منطقة كييف الأوكرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام المحلية، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية.
ولم يتحدد الموقع الدقيق للقصف، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت".
وكان عمدة مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا، أولكسندر سينكيفيتش، قال إن القوات الروسية قامت بقصف مكثف للمدينة الخميس.
وأضاف سينكيفيتش أن القصف طال مبنى سكنيا من خمسة طوابق.
وأوضح أن رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث.
ولا توجد معلومات متاحة عن الإصابات في الوقت الراهن. وقال سينكيفيتش إنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات في الصباح.

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