الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات ضرورة السعي لعكس وحدة الهدف في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً لأفريقيا والعالم، ولا سيما التهديدات المتزايدة للإرهاب وتغير المناخ، مشيرة إلى أهمية الاستماع والتواصل وتقديم الدعم اللازم للاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية الأخرى. وشدد على أن التحديات الأفريقية وانعكاساتها غالباً ما تمتد إلى خارج حدود القارة.

وقالت دولة الإمارات، في بيان أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي: «في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس الاتحاد الأفريقي، لابد لنا من الوقوف على العلاقات المهمة التي تربط تلك المنظمة بالأمم المتحدة، وانعكاس هذه العلاقات على السلم والأمن في أفريقيا». وأضاف البيان: «لا شك أننا نتفق جميعاً على ضرورة العمل معاً وبجد لبحث سُبُل تعزيز هذه العلاقات، لاسيما من خلال البناء على اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ لعام 2017 والإطار المشترك لتنفيذ جدول أعمال 2063 وجدول أعمال 2030 لعام 2018. وأكد ضرورة الاستفادة من تجربة الاتحاد الأفريقي وقدرة الجهات الفاعلة الأفريقية على اتخاذ القرارات، باعتبارها نموذجاً حقيقياً للعمل متعدد الأطراف، مشيراً إلى إمكانية وجود أشكال جديدة من التعاون أكثر فعالية وحيوية وتأثيراً على أرض الواقع.

وتابع البيان: «نستذكر هنا اجتماع المجلس في وقت سابق هذا العام لمناقشة بناء القدرات في أفريقيا، حيث أشارت دولة الإمارات إلى أن التحديات الأفريقية وانعكاساتها غالباً ما تمتد إلى خارج حدود القارة، نظراً إلى ترابط هذا العالم وسرعة تطوره، كما أكدنا وقتها على أن الحلول الأفريقية، وليس التحديات فقط، لها أبعادٌ عالمية، وتبقى هذه المبادئ الرئيسية جديرة بالتأكيد عليها مجدداً».

ودعا بيان الدولة إلى ضرورة النظر في ماهية التعاون الناجح بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، حيث ينبغي أن يعكس مثل هذا التعاون الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة بشكل ملموس.

وقال: «بالنظر إلى أمثلة حديثة، فقد أدت المبادرات التي تعاونت فيها المنظمتان عن كثب إلى تأثيرات مباشرة على أرض الواقع ففي السودان، أبرزت «الآلية الثلاثية» الميزة النسبية للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية حين تعمل إلى جانب الأمم المتحدة في تيسير المحادثات بين الأطراف المعنية في السودان».

وأردف البيان: «في جمهورية أفريقيا الوسطى، استخدمت الأمم المتحدة «وحدة دعم الوساطة» للتواصل مع الاتحاد الأفريقي والجهات الأفريقية الأخرى لتيسير التوصل إلى اتفاق سلام شامل لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها على نحو مستدام». وتابع: «في الصومال، أدّى التواصل المستمر بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة الصومال وغيرها، إلى الانتقال من بعثة «أميسوم» إلى بعثة «أتميس»، وهذه بعض الأمثلة التي يمكن للمجلس الأخذ بها عند النظر في تعزيز التعاون».

وأضاف: تواصل الإمارات، بصفتها عضواً في جامعة الدول العربية، الدعوة إلى توطيد التعاون والتنسيق الثلاثي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وقال البيان: «لابد أن يكون التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قائماً على الثقة والاحترام المتبادل والتواصل المفتوح، لاسيما وأن المنظمتين تهدفان أساساً إلى دعم وتعزيز جهود بعضهما البعض».

كما أكدت الإمارات أهمية إفساح المجال والوقت اللازمين ودعم الإجراءات التي تتخذها المنظمات الأفريقية من ضمن مجموعة الأدوات الدبلوماسية المتاحة لديها.

وطالب البيان بضرورة تأمين موارد مستدامة ومرنة يمكن التنبؤ بها للعمليات التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي أذن بها مجلس الأمن – وهو موقف تم التعبير عنه بشكل واضح من قِبَل زملائنا الأفريقيين، ولابد أن يسعى المجلس التوصل إلى توافق حول هذه المسألة الهامة في أقرب وقت.

وأشار إلى ضرورة السعي لعكس وحدة الهدف في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً لأفريقيا والعالم، ولا سيما التهديدات المتزايدة للإرهاب وتغير المناخ، مثلما أكد الأمين العام.

وذكر البيان أهمية استماع المجلس إلى التحذيرات المستمرة من الشخصيات البارزة في أفريقيا ومنطقة شرق الأوسط بشأن التهديدات العابرة للحدود التي تشكلها الجماعات الإرهابية، حيث يستغل الإرهابيون مواطن الضعف في الهيكل الدولي لمكافحة الإرهاب، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للأشخاص الأكثر ضعفاً.

وقال: «فيما يتعلق بالتصدي للتحديات المتعلقة بتغير المناخ، يتعين على الدعم الخارجي مواءمة أولويات القارة، وعلى نطاقٍ يتناسب مع المستوى المطلوب من قِبل أولئك الذين يعيشون في أوضاعٍ معرضةٍ للتأثر بالمناخ في أنحاء القارة».

وفي ختام البيان أكدت الإمارات ضرورة الدعم الدولي للجهود الإقليمية، مشيرة إلى أهمية الاستماع والتواصل وتقديم الدعم اللازم للاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية الأخرى، من خلال تشجيع أوجه التضافر والتعاون لتحقيق الغاية المشتركة في السلام والأمن والاستقرار.