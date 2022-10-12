بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تستضيف غوتيريش والأعضاء المنتخبين

نيويورك (الاتحاد)

أعربت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمس، عن استضافة الأمين العام أنطونيو غوتيريش والأعضاء العشرة المنتخبين، والأعضاء الخمسة المقبلين على مجلس الأمن الدولي، في مأدبة غداء أقيمت في البعثة، بصفتها منسق الأعضاء العشرة المنتخبين لشهر أكتوبر.

وأكدت البعثة في تغريدة بحسابها الرسمي على «تويتر»: «ملتزمون بالتعاون مع زملائنا الحاليين، والأعضاء الذين ستبدأ ولايتهم يناير المقبل». وتعمل البعثة الدائمة على تعزيز مصالح الدولة ودعم الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة، كما تدعم البعثة النظام الدولي القائم على القواعد وتُشجع على الأخذ بوجهات النظر الإقليمية في مجلس الأمن وفي أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

ودولة الإمارات من الدُول الكبرى المساهمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقد شغلت عضوية مجلسها التنفيذي خلال الأعوام من 2013 إلى 2019، وتم افتتاح أول مكتب اتصال للهيئة في المنطقة في أبوظبي في عام 2017.