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مباحثات ليبية - جزائرية حول سبل إجراء الانتخابـات

مباحثات ليبية - جزائرية حول سبل إجراء الانتخابـات
13 أكتوبر 2022 01:53

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أهمية إجراء الانتخابات في البلاد في أقرب وقت، مشدداً على أن القاعدة الدستورية تعتبر بداية للوصول إلى الاستقرار للشعب الليبي. 
وأشار المنفي، عقب لقائه مع الرئيس عبد المجيد تبون في العاصمة الجزائرية، إلى دور الجزائر المهم، خصوصاً في القمة العربية المقبلة، من أجل الدفع نحو التوافق على موقف عربي موحد بشأن ليبيا. من جهته، عبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أمله في أن يكون العام المقبل بداية نهاية «المأساة» لليبيين بإجراء الانتخابات، من دون أي تدخل خارجي. في طرابلس، بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أمس، مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا، الترتيبات الخاصة بوصول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة عبدالله باتيلي إلى طرابلس للعمل من داخل لليبيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية. ومن المتوقع أن يصل باتيلي، خلال الشهر الجاري إلى العاصمة طرابلس.
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية يوسف الفارسي أن البعثة الأممية أمامها تحديات صعبة، وملفات يجب متابعتها، بشكل سريع، ولعل أبرزها المسارات المنبثقة عن مؤتمري برلين لحل الأزمة الليبية، بجوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

المجلس الرئاسي الليبي
محمد المنفي
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
ليبيا
الجزائر
عبد المجيد تبون
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