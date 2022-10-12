السعودية: مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة

شعبان بلال (عدن، القاهرة)

أكدت المملكة العربية السعودية أن مساعي تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن لا تزال قائمة، فيما أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتعمد عرقلة مسار التسوية السلمية، وتسعى لإعادة البلاد إلى حالة الحرب، مشيرةً إلى أن الميليشيات فهمت التسامح بشكل خاطئ وتعمل على ابتزاز المجتمع الدولي واستنزاف جهود استعادة الأمن والسلام.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس، إن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.

ونقلت قناة «العربية» عن الوزير ابن فرحان قوله، إن المملكة وتحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية حريصون على تمديد الهدنة.

بدوره، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه، أمس، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن كريس بولد، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتعمد عرقلة مسار التسوية السلمية في اليمن وتسعى لإعادة اليمن إلى حالة الحرب، مشيراً إلى الاعتداءات التي أقدمت عليها الميليشيات في عددٍ من الجبهات، وشدد على أهمية اتخاذ مواقف حاسمة إزاء تلك الممارسات.

وأوضح ابن مبارك أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي انتجها العدوان «الحوثي» على الشعب اليمني، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي فهمت التسامح الذي أبدته الحكومة بشكل خاطئ وتعمل على ابتزاز المجتمع الدولي واستنزاف كافة الجهود الساعية لاستعادة الأمن والسلام في اليمن استهلاكاً للوقت وإجهاضاً للفرص المواتية لخفض التصعيد.

من جانبه، عبر القائم بالأعمال البريطاني عن تقدير بلاده للمواقف الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اليمنية في مسار السلام، مؤكداً وقوف بلاده ألى جانب الحكومة اليمنية ودعمها لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وبينما تتواصل المطالبات الدولية والأممية لتمديد الهدنة في اليمن، تقوض ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية محاولات تحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني الذي عانى على مدار أكثر من 8 سنوات من انتهاكات الحوثيين.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن ميليشيات الحوثي ارتكبت عشرات الخروق للهدنة منذ الاتفاق عليها في مارس الماضي، موضحين أن هذا الشيء نتاج طبيعي لممارسات الجماعة التي ترفض السلام وتستهدف قتل الشعب اليمني وترويعه ونهب مقدراته.

وقال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، إن ميليشيات الحوثي وضعت شروطاً غير منطقية لتمديد الهدنة من شأنها سحب الاعتراف الدولي من الحكومة اليمنية ضمن محاولات انتزاع اعتراف بـ«شرعيتها»، مشدداً في تصريحات لـ«الاتحاد» على ضرورة أن تبحث الحكومة اليمنية عن أفكار جديدة من شأنها الضغط على الميليشيات للعودة إلى طاولة الحوار.

وأكد المحلل السياسي اليمني أن الميليشيات ستتراجع عن شروطها التصاعدية في حال وجود نية حقيقة لفرض السلام بالقوة، لافتاً إلى أن التهاون معها يشجعها على ارتكاب الكثير من العمليات الإرهابية بحق اليمنيين ودول الجوار.

وفي الوقت الذي تدعم فيه الحكومة اليمنية السلام والجهود الأممية لتحقيق الاستقرار، تواصل الميليشيات ممارساتها الإرهابية من عمليات عسكرية وقتل وترويع للمدنيين استمرار الحصار على تعز وغيرها.

وحسب العقيد عبدالباسط البحر نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز، فإن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات من أجل الهدنة وتحقيق السلام وإنهاء معاناة اليمنيين، إلا أن «الحوثي» لا يرى في الهدنة الأممية سوى محطة لمواصلة الاستعداد للحرب.

وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» أن عدد الخروق خلال أشهر الهدنة الستة بلغ نحو 5 آلاف انتهاك نتج عنها مئات القتلى والجرحى بين مدنيين وعسكريين.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن «الميليشيات الإرهابية لم تف بوعدها ولو لمرة واحدة في المفاوضات أو التزاماتها مع الشرعية والتحالف والأمم المتحدة، ولن تقبل بخيار السلام إلا إذا كان استسلاماً لها لأنها عدوانية لا تجنح للسلام وحديثها عن الهدنة مناورات إعلامية وسياسية لغرض الاستفادة منها».

وفي السياق، أكد أستاذ القانون السعودي الدكتور أصيل الجعيد أن الشروط التي وضعها «الحوثي» تعتبر ابتزازاً للمجتمع الدولي، حيث تطالب بدفع رواتب موظفي الحكومة في مناطق سيطرتها وفي نفس الوقت لا تفتح طرق تعز المحاصرة.

وأكد الجعيد في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المجتمع الدولي لن ينتظر كثيراً ولن يرضخ لمطالبات غير منطقية وغير مجدية، معتبراً أن الهدنة والمفاوضات ليست من طرف واحد، بل ينبغي أن تلتزم بها وتوافق عليها الأطراف كافة.