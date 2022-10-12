«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»

عدن (الاتحاد)

قتل جندي يمني أسير لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية جراء التعذيب في سجون الميليشيات في صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية: إن الجندي «عبدالوهاب نعمان الشاجع»، قضى تحت التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية بعد نحو عام من أسره.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات أسرت الجندي في المعارك التي شهدتها مديرية «الجوبة» بمحافظة مأرب نهاية سبتمبر الماضي، وتلقت أسرته أمس، بلاغاً يفيد بوفاته واحتجاز جثته لدى الميليشيات بصنعاء.

وفي سياق متصل، استهدفت الميليشيات الإرهابية، تجمعاً سكنياً في مديرية «حريب» جنوبي محافظة مأرب بقصف صاروخي.

وقالت مصادر محلية: إن عدداً من المنازل تضررت جراء القصف «الحوثي» بالصواريخ على قرية «الهجر»، بـ«عزلة ملعاء» التابعة لمديرية «حريب».

وتستهدف الميليشيات الحوثية بشكل دائم سكان مديرية «حريب» بقصف صاروخي، ما تسبب بسقوط ضحايا وموجات نزوح.