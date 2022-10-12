33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلن البرلمان العراقي أسماء المرشحين الـ33 للتنافس على منصب رئيس البلاد، وأبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما تضاربت التوقعات حول عقد جلسة التصويت اليوم الخميس من عدمه، مرجحة عدم موافقة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وعدم التوافق بين الحزبين الكرديين على التصويت لمرشح واحد. وأعلن مجلس النواب العراقي، عن 33 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك عقب تحديده جلسة اليوم الخميس لانتخاب رئيس الجديد في ظل احتدام الخلافات على هذا المنصب من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني». وتوقع الدكتور غازي فيصل مدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية» في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن يحضر ثلثي أعضاء البرلمان جلسة اليوم الخميس، لانتخاب رئيس للبلاد، مع احتمالية عدم حضور نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني وسحب مرشحهم للمنصب. بدوره، أكد الخبير في الشأن السياسي والقانوني العراقي أمير الدعمي اعتبر في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن أي جلسة برلمانية دون مشاركة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» ستؤدي إلى انسحابهم من العملية السياسية كما فعل «التيار الصدري».

وربط الدكتور عبد الكريم الوزان عميد كلية الإعلام في «الجامعة الإسلامية الأميركية» بولاية مينيسوتا عقد جلسة البرلمان اليوم الخميس بموقف زعيم «التيار الصدري» منها ومن الأحزاب الكردية.