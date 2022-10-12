لبنان: ترسيم الحدود البحرية ينتشل الاقتصاد من الهاوية

عواصم (الاتحاد، وكالات)

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سينتشل البلاد من الهاوية التي أُسقط فيها، فيما أكدت مسؤول لبناني أن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق عدة أشهر بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، جاء ذلك بينما صادقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق على أن يعرض على الكنيست للاطلاع.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله أمس، في قصر بعبدا وفداً شعبياً: إن «إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل سيمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز وبالتالي سيُنتشل من الهاوية التي أُسقِط فيها». وأضاف أن إسقاط لبنان في الهاوية جاء «نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، إضافة إلى الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات العامة».

وذكر أن إنجاز اتفاقية الترسيم هو هدية للشعب اللبناني من مختلف فئاته. وأمس الأول، أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الصيغة النهائية لمسودة اتفاق أميركية لترسيم الحدود مع إسرائيل «مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية». وفي السياق، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أمس، إن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق عدة أشهر بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن «الإنجاز الذي تحقق لا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية فحسب، بل في الالتزام في التنقيب وفي المباشرة في أعماله».

وأضاف: «سنتابع في المرحلة المقبلة آليات التنفيذ ومن ضمنها التعامل مع «توتال» ومع الشركاء الأجانب الدوليين والمهتمين لأنه الآن سيفتح المجال لباقي الشركات والدول المهتمة بقطاع النفط للمشاركة». كما أعرب وفد شركة «توتال» خلال زيارته للبنان عن التزامه بالتنقيب عن الغاز في حقل قانا. إلى ذلك، صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس، بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، على أن يعرض على الكنيست للاطلاع، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يائير لبيد. وجاء في النسخة العربية للبيان: «أعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة». وأضاف: «كما وافقوا على مقترح رئيس الوزراء بعرضه على الكنيست»، مشيراً إلى أن «الجهات المختصة استعرضت أثناء الجلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي، وسيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به على الكنيست».