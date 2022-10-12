العراق: انطلاق عملية أمنية واسعة ضد «داعش» في الموصل

بغداد (الاتحاد)

أعلنت قوات الأمن العراقية، أمس، انطلاق عملية أمنية واسعة غرب الموصل.

وقال مصدر أمني، إن «قوة عسكرية شرعت بعملية أمنية واسعة لتفتيش جبال شيخ إبراهيم في قضاء تلعفر غرب الموصل».

وأضاف أن «العملية تهدف للبحث عن فلول داعش المختبئين في الوديان والإنفاق، والعمل على هدمها لمنع استغلالها مرة أخرى».

وفي سياق آخر، قال مصدر أمني عراقي، إن قوة أمنية تعرضت لاستهداف إرهابي في منطقة «الطارمية» شمالي بغداد، مشيراً إلى إصابة 3 جنود.

وأوضح المصدر الأمني أن قوة أمنية مشتركة من الجيش العراقي تعرضت لهذا الاستهداف الإرهابي.