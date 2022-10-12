الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

11 سفينة حبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

جزء من تفتيش الأمم المتحدة سفينة محملة بالحبوب قادمة من أوكرانيا (ا ف ب)
13 أكتوبر 2022 01:53

كييف (وكالات)

أخبار ذات صلة
فنلندا: نواصل محادثاتنا مع تركيا بشأن عضوية «الناتو»
مجموعة السبع تتعهد بتكثيف الجهود لتحقيق أهداف المناخ
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة 11 سفينة محملة بالحبوب، الموانئ الأوكرانية.
وقالت الوزارة، في بيان: «تستمر عمليات شحن الحبوب بطريقة آمنة ووفق المخطط لها. واليوم 11 سفينة محملة بالحبوب غادرت أوكرانيا».
وفي 22 يوليو الماضي، شهدت إسطنبول توقيع «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.
وكانت 150 سفينة شحن بعضها فارغة وبعضها محمّلة تنتظر أمس الأول عند مدخل المضيق ومخرجه، قبل الخضوع لعملية التفتيش الدقيقة التي تسمح لها بالإبحار، مع احتمال وصول مهلة الانتظار إلى حوالي 12 يوماً أحياناً.
وأتاح الاتفاق الموقع مع كييف وموسكو برعاية الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب الأوكرانية، عبور أكثر من 630 سفينة في الاتجاهين منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
وبصورة إجمالية توجهت أكثر من 6.9 ملايين طن من الحبوب إلى أوروبا والشرق الأوسط وبنسبة أقل إلى أفريقيا، وفق بيانات مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يجيز الرحلات ويدقق فيها.
وفيما عادت حركة الملاحة مع الموانئ الأوكرانية إلى طبيعتها، أورد مركز التنسيق المشترك في بيان أن «مهلة انتظار سفن الشحن الخارجة (من أوكرانيا) بلغ الأسبوع الماضي متوسط 9 أيام»، مشيراً إلى «اكتظاظ بحر مرمرة» بالسفن.

أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
وزارة الدفاع التركية
تركيا
الحبوب
صادرات الحبوب
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©