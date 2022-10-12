11 سفينة حبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

كييف (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة 11 سفينة محملة بالحبوب، الموانئ الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان: «تستمر عمليات شحن الحبوب بطريقة آمنة ووفق المخطط لها. واليوم 11 سفينة محملة بالحبوب غادرت أوكرانيا».

وفي 22 يوليو الماضي، شهدت إسطنبول توقيع «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

وكانت 150 سفينة شحن بعضها فارغة وبعضها محمّلة تنتظر أمس الأول عند مدخل المضيق ومخرجه، قبل الخضوع لعملية التفتيش الدقيقة التي تسمح لها بالإبحار، مع احتمال وصول مهلة الانتظار إلى حوالي 12 يوماً أحياناً.

وأتاح الاتفاق الموقع مع كييف وموسكو برعاية الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب الأوكرانية، عبور أكثر من 630 سفينة في الاتجاهين منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وبصورة إجمالية توجهت أكثر من 6.9 ملايين طن من الحبوب إلى أوروبا والشرق الأوسط وبنسبة أقل إلى أفريقيا، وفق بيانات مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يجيز الرحلات ويدقق فيها.

وفيما عادت حركة الملاحة مع الموانئ الأوكرانية إلى طبيعتها، أورد مركز التنسيق المشترك في بيان أن «مهلة انتظار سفن الشحن الخارجة (من أوكرانيا) بلغ الأسبوع الماضي متوسط 9 أيام»، مشيراً إلى «اكتظاظ بحر مرمرة» بالسفن.