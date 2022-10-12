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فنلندا: نواصل محادثاتنا مع تركيا بشأن عضوية «الناتو»

وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو
13 أكتوبر 2022 01:53

جنيف (وكالات)

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قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن بلاده تواصل محادثاتها مع تركيا بهدف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وأوضح هافيستو في مقابلة مع قناة «YLE» المحلية، أمس، أن المحادثات الجارية مع تركيا «تسير بشكل جيد». وأضاف: «المحادثات إيجابية حتى الآن، لكن هناك جانب سياسي فيها، وتقدمها مرهون برؤى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان». وأواخر يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في «الناتو»، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية. من جهته، أعلن الأمين العالم للحلف ينس ستولتنبرغ: «بالنهاية، يعود لفنلندا والأعضاء الثلاثين في الحلف الأطلسي أن يتخذوا قراراً في مسألة الانضمام. والأمر نفسه ينطبق على السويد». غير أن الرأي العام في فلندا يبقى منقسماً جداً وغير مؤيد بصورة عامة لانضمام فنلندا إلى الحلف، حتى لو أن أنصار الأطلسي، وهم بغالبيتهم من اليمين، كسبوا نقاطاً في الأسابيع الأخيرة.
ورأت إيلينا فالتونن نائبة رئيس حزب «الائتلاف الوطني» المحافظ أن الانضمام سيكون «خطوة طبيعية» لفنلندا.

فنلندا
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بيكا هافيستو
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