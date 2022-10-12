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عشرات المفقودين في فيضانات فنزويلا وارتفاع حصيلة القتلى

عمال إنقاذ فنزويليون على ضفة نهر توي بعد الانهيار الأرضي المدمر (ا ف ب)
13 أكتوبر 2022 01:53

كراكاس (وكالات) 

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول أمس، أنّ فرق الإنقاذ تتوقّع أن تبلغ حصيلة انهيار أرضي حصل في لاس تيخيرياس، المدينة الصناعية الصغيرة الواقعة في شمال-وسط البلاد، حوالى 100 قتيل.
وقال مادورو عبر التلفزيون الحكومي، إنّه «تمّ حتى الآن انتشال 39 جثة، ولا يزال هناك عدد كبير من المفقودين، هناك 56 مفقوداً، نحن نقترب من 100 ضحية لهذه الكارثة الطبيعية».
فيما أعلنت نائبة رئيس فنزويلا ديلتسي رودريجيز، أنه جرى تأكيد مقتل 43 شخصاً في الكارثة. وقالت يوليسمار مارين (22 عاماً)، وهي تجلس داخل مدرسة جرى تحويلها إلى مأوى لضحايا الفيضانات التي ضربت المنطقة مساء السبت «أريد منهم أن يمنحوني منزلاً لأبنائي، لأنني أصبحت بلا مأوى، لم يتبق لي أي شيء».
وفقدت فرق الإنقاذ كلّ أمل بالعثور على أيّ ناجٍ في عداد المفقودين. وتشهد فنزويلا هطول أمطار استثنائية، وفي الأيام الأخيرة تسبّبت أمطار غزيرة في لاس تيخيرياس، المدينة الصناعية البالغ عدد سكّانها 50 ألف نسمة والواقعة على سفح جبل، بفيضان جداول وانهيار أرضي.
وأدّى الانهيار الأرضي إلى تهدّم عدد كبير من المنازل، فيما اجتاحت وحول متاجر عدة، وانتشرت أشجار في الشوارع بعدما جرفها انزلاق التربة من الجبال.
وبالإضافة إلى كارثة لاس تيخيرياس، حدثت فيضانات وانهيارات أرضية في أماكن أخرى في البلاد خلال نهاية الأسبوع الماضي، ولا سيّما في ولاية زوليا النفطية، وفي شوروني الواقعة على ساحل البحر الكاريبي.

فنزويلا
نيكولاس مادورو
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