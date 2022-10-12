روسيا تدرس مشروعا بديلا عن أنابيب "نورد ستريم"

بوتين يلقي كلمة أمام منتدى أسبوع الطاقة الروسي في موسكو
13 أكتوبر 2022 01:17
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بلاده تدرس إقامة مزيد من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي تحت البحر إلى تركيا تكون بديلة عن خط "نورد ستريم" المتجه إلى أوروبا. وأعلن بوتين، في كلمة أمام منتدى أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة موسكو "يمكن أن ننقل عبر البحر الأسود الكميات المفقودة من نورد ستريم، والتي كانت تنقل عبر بحر البلطيق". وأوضح الرئيس الروسي أن إقامة خطوط عبر البحر الأسود إلى تركيا يمكن أن تصبح طريق روسيا الرئيسي لتصدير الغاز إلى أوروبا. وقال بوتين، الذي من المقرر أن يلتقي نظيره التركي في كازاخستان الخميس، إن إنشاء خطوط إضافية إلى تركيا قد يكون ممكنا إذا كانت أنقرة مهتمة بذلك. وأضاف بوتين "الأمر ممكن من الناحية الاقتصادية. وبالنظر إلى الأحداث الأخيرة، يعد مستوى الأمن هناك أعلى بكثير". من جهته، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، في الجلسة نفسها التي تحدث فيها بوتين "هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه الفكرة". وقال دونميز "نحن بحاجة لمناقشة القضايا القانونية والتجارية والاقتصادية والفنية". غير أنه قال إنه على ضوء التعاون السابق بين تركيا وروسيا في مشاريع مثل "السيل التركي"، فإن بناء خطوط غاز جديدة "ممكن تماما".