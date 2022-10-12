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دول أوروبية تعتزم إنشاء نظام دفاع جوي

منظومة دفاع جوي
13 أكتوبر 2022 00:59

تعتزم ألمانيا و12 دولة أخرى إطلاق مشروع تعاون لإنشاء نظام دفاع جوي أوروبي مُحَسَّن.
وسيعقد وزراء دفاع الدول المشاركة في المشروع اجتماعا بهذا الخصوص في العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس على هامش اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث سيتم التوقيع على إعلان نيات بخصوص إنشاء ما يسمى بـ "مبادرة درع السماء الأوروبية".
كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عن المشروع في نهاية أغسطس الماضي، ووصفه بأنه "مكسب أمني لأوروبا كلها"، وقال إن الدفاع الجوي الأوروبي أرخص وأكثر كفاءة مما لو قامت كل دولة بإنشاء دفاع جوي خاص بها بشكل مكلف وشديد التعقيد.
كان شولتس صرح آنذاك بأن ألمانيا ستستثمر بقوة في الدفاع الجوي في السنوات المقبلة وقال إن من الممكن لجيران أوروبيين آخرين أن يشاركوا في ذلك من البداية، وسمى المستشار ساعتها دولا بالاسم هي هولندا وبولندا ودول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بالإضافة إلى التشيك وسلوفاكيا وشركاء من الدول الاسكندنافية.
وتملك ألمانيا حاليا صواريخ للدفاع الجوي طراز "ستينجر" المضادة للطائرات والمروحيات في المجال الجوي القريب. وقد سلمت ألمانيا صواريخ من هذا الطراز المحمول على الكتف إلى أوكرانيا. كما تملك ألمانيا نظام "باتريوت" المناسب للارتفاعات المتوسطة البالغة 30 كيلومترا. 

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المصدر: د ب أ
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