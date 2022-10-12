مجموعة السبع تتعهد بتكثيف الجهود لتحقيق أهداف المناخ
اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (أرشيفية)
13 أكتوبر 2022 00:46
تعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع، الأربعاء، بزيادة جهود خفض الانبعاثات ودعم المناخ في الدول النامية. وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول المجموعة، في بيان مشترك بعد اجتماع في واشنطن "في مواجهة هذه التحديات، لن نفرط في جهودنا لتحقيق أهدافنا المناخية، بل سنكثفها، بما يشمل انتقالا للطاقة يتسم بالسرعة والنظافة والعدالة والاستدامة ويعزز أيضا من أمن الطاقة". في الشأن الأوكراني، أعلن الوزراء، في اجتماعهم الذي عقد على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي، أن المجموعة ستواصل دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا". وأوضحوا أن أوكرانيا ستواجه فجوة مالية كبيرة في 2023 لتوفير الخدمات الأساسية ومواجهة القصور الحرج في البنية التحتية. وتم توفير مساعدات للميزانية الأوكرانية تبلغ 20,7 مليار دولار أميركي بالفعل.