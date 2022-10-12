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ماكرون يتعهد بتزويد أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
13 أكتوبر 2022 00:21

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات.
وقال، في مقابلة مع قناة «فرانس 2» التلفزيونية الحكومية: «سنقدم رادارات، أنظمة صواريخ (مضادة للطائرات)».
وكرر الرئيس الفرنسي أن بلاده تعتزم تسليم أوكرانيا مزيدا من مدافع «قيصر».
وأضاف «سلمنا 18» مدفعا، مضيفا «نعمل على تسليم ستة مدافع إضافية مع الدنمارك»، موضحا أن المدافع المذكورة كانت مخصصة أصلا للجيش الدنماركي. وتابع «نحاول تسليمها للأوكرانيين فورا».
وطلبت كييف من حلفائها مساعدتها في تعزيز دفاعها الجوي.
وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إحداث «درع» للدفاع الجوي فوق بلاده.
ولم يذكر ماكرون تفاصيل عن نوع الصواريخ المضادة للطائرات أو عدد الصواريخ التي سيتم تسليمها.

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
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دفاع جوي
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