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كندا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند تصافح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف خلال اجتماع بروكسل
12 أكتوبر 2022 23:56

قالت كندا، اليوم الأربعاء، إنها ستقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 47 مليون دولار كندي (34 مليون دولار أميركي).
ستشمل المساعدات قذائف مدفعية وأنظمة اتصال عبر الأقمار الصناعية وملابس شتوية وطائرات مسيرة مزودة بكاميرات عالية الدقة وغيرها من المساعدات.
وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند عن المساعدات، التي تأتي إضافة إلى عتاد عسكري بقيمة 600 مليون دولار كندي تبرعت به كندا أو أرسلته إلى أوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية.
في بيان عقب المشاركة في اجتماع حضرته أكثر من 50 دولة غربية في مقر حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل لتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، قالت أناند إن هذه المساعدات الكندية الجديدة تتضمن عتادا من مخزون القوات المسلحة الكندية، وقذائف مدفعية عيار 155 ملليمتر وفتائل وحقائب شحن متوافقة مع مدافع هاوتزر الميدانية خفيفة الوزن.
كما تتضمن المساعدات 400 ألف قطعة ملابس شتوية وطائرات مسيرة متخصصة إضافية.
وقالت كندا، أمس الثلاثاء، إنها سترسل أكثر من 40 من المهندسين لدعم الجهود التي تبذلها بولندا في تدريب القوات الأوكرانية.

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