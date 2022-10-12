"الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن فيروس إيبولا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن التجارب السريرية على لقاحات ضد فيروس إيبولا قد تبدأ "في الأسابيع المقبلة" في أوغندا حيث ما زال الفيروس متفشياً. وأعلنت وزيرة الصحة الأوغندية جين روث أسينجا، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة في العاصمة كمبالا لشخص مصاب غادر منطقة "موبيندي" حيث تم الإبلاغ عن تفشي المرض للمرة الأولى، وتوفي لاحقًا في مستشفى بالعاصمة الأوغندية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال اجتماع وزاري طارئ بشأن مكافحة هذا الوباء، إن "هناك العديد من اللقاحات ضد هذا الفيروس في مراحل مختلفة من التطوير، ويمكن استخدام اثنين منها في التجارب السريرية في أوغندا في الأسابيع المقبلة، اعتمادًا على تصاريح تصدرها الحكومة الأوغندية". توفي أكثر من 19 شخصًا جراء الوباء في أوغندا التي سجلت الشهر الماضي أول حالة وفاة بسبب فيروس إيبولا شديد العدوى، منذ عام 2019. ومن بين الضحايا عاملون صحيون. وأوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لسوء الحظ، لقاحات إيبولا التي كانت فعالة جدًا في السيطرة على تفشي إيبولا الأخير في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليست فعالة ضد نوع الفيروس المسؤول عن التفشي الحالي في أوغندا". وتحدث مدير منظمة الصحة العالمية، الذي شارك في هذا الاجتماع من جنيف، عن 54 حالة مؤكدة و20 حالة محتملة، يضاف إليها 660 حالة مخالطة تخضع للمراقبة المشددة. أبلغ عن الحالة الأولى في 20 سبتمبر في منطقة "موبيندي" بوسط البلاد. ثم كشف عن عدة إصابات في أربع مناطق أخرى. وقال الدكتور تيدروس للصحافيين "هدفنا الرئيسي الآن هو مساعدة الحكومة الأوغندية على السيطرة على هذا الوباء بسرعة واحتوائه لوقف انتشاره إلى المناطق والبلدان المجاورة". وقالت منظمة الصحة العالمية إن خطر انتقال العدوى بين البلدان "مرتفع بسبب الحركة بين أوغندا ودول أخرى". اكتُشف هذا الفيروس المسبب، في كثير من الأحيان، للحمى النزفية القاتلة في عام 1976 وينتشر بشكل خاص في غرب القارة. شهدت المنطقة أسوأ موجة من الوباء بين عامي 2013 و2016 حين تسبب بوفاة أكثر من 11300 شخص.