دول أوروبية تشدد قواعد دخول الروس

قال يان ليبافسكي، وزير خارجية التشيك، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستمنع دخول الروس الحاصلين على تأشيرة دخول منطقة «شنجن» من أي دولة أوروبية اعتبارا من يوم 25 أكتوبر الجاري. بذلك، تنضم براغ إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي في هذه الخطوة. ومنعت دول البلطيق إضافة إلى فنلندا وبولندا، السياح الروس من دخول أراضيها. وأوقفت جمهورية التشيك على الفور منح تأشيرات دخول للروس، مستثنية الأسباب الإنسانية. لكنها كانت تسمح بالدخول في المطارات لمن يحملون تأشيرات صادرة عن دول أخرى في منطقة «شنجن» الأوروبية. يعني تشديد القواعد، الذي اعتمدته الحكومة التشيكية اليوم، أنه حتى من يحملون تأشيرات الاتحاد الأوروبي من دول أخرى لن يُسمح لهم بالدخول. وقال ليبافسكي: إن الحظر سيسري على الروس الذين يحملون تأشيرات بغرض السياحة أو الرياضة أو الثقافة.