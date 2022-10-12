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لبنان يسجل أول وفاة بالكوليرا منذ رصده مؤخراً

ممرضات في مستشفى في لبنان
12 أكتوبر 2022 23:16

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول وفاة جراء الكوليرا منذ رصدت أول حالة من المرض في البلاد في أكتوبر الجاري.
وقالت الوزارة، اليوم، إن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بلغ، حتى الآن، 26. 
أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقرير نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، تسجيل "8 حالات كوليرا جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 26 في المناطق الشمالية.
وأضاف تقرير الوزارة "كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".
كان لبان أعلن، قبل أيام، رصد أول حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 1993.

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المصدر: وكالات
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